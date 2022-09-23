БРИКС призвали отказаться от несправедливых экономических мер

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Страны группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) на полях Генеральной ассамблеи ООН призвали отказаться от несправедливых экономических мер — резолюция опубликована на сайте МИД Индии.

«Министры [иностранных дел] призвали все государства воздерживаться от применения любых экономических, финансовых или торговых мер, не соответствующих правилам ВТО, международному праву и Уставу ООН, которые препятствуют достижению экономического и социального прогресса, особенно в развивающихся странах», — указано в документе.

Страны БРИКС также подтвердили свою приверженность укреплению многосторонней системы Всемирной торговой организации.

Ранее страны БРИКС на Генеральной ассамблее ООН договорились уважать территориальную целостность друг друга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть