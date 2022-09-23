БРИКС призвали отказаться от несправедливых экономических мер

Страны группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) на полях Генеральной ассамблеи ООН призвали отказаться от несправедливых экономических мер — резолюция опубликована на сайте МИД Индии.
«Министры [иностранных дел] призвали все государства воздерживаться от применения любых экономических, финансовых или торговых мер, не соответствующих правилам ВТО, международному праву и Уставу ООН, которые препятствуют достижению экономического и социального прогресса, особенно в развивающихся странах», — указано в документе.
Страны БРИКС также подтвердили свою приверженность укреплению многосторонней системы Всемирной торговой организации.
Ранее страны БРИКС на Генеральной ассамблее ООН договорились уважать территориальную целостность друг друга.