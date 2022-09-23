Бедные семьи Британии рискуют потратить половину своих доходов на счета за электроэнергию

Беднейшие домохозяйства Великобритании рискуют потратить почти половину своего располагаемого дохода на оплату счетов за газ и электроэнергию этой зимой, несмотря на гарантии правительства по ценам на энергоносители. Об этом пишет The Guardian.

Форум прогрессивной экономики (PEF) заявил, что десятая часть беднейших семей этой зимой может столкнуться со счетами, составляющими 47% их располагаемого дохода, даже после того, как будет принята во внимание поддержка со стороны гарантии цен на энергию Лиз Трасс.

Правительство заморозит средние счета за электроэнергию на уровне 2500 фунтов стерлингов для обычных семей с октября на следующие два года в рамках программы, начатой Трасс в первую неделю ее пребывания на посту премьер-министра, чтобы защитить как богатых, так и бедных от резкого роста расходов.

Тем не менее, правительство столкнулось с резкой критикой за то, что оно не оказало адресной поддержки беднейшим домохозяйствам, поскольку чрезвычайная стоимость жизни бьет по малоимущим сильнее, чем по более состоятельным людям.

По данным PEF, домохозяйство со средним доходом, по прогнозам, будет тратить треть своего располагаемого дохода на счета за электроэнергию, что почти вдвое больше, чем 17%, которые они платили в 2020 году.