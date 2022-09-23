Стали известны затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом

Исследование института Брейгель: ЕС направило €450 млрд на борьбу с энергетическим кризисом

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Страны Европейского союза выделили полмиллиарда евро на противодействие последствиям энергетическому кризису. Об этом сообщил брюссельский институт «Брейгель». Результаты исследования приводит Reuters.

С сентября 2021 года по сентябрь 2022-го страны — участницы союза выделили на различные меры поддержки своего населения и предприятий 450 млрд евро.

314 млрд евро ушли на сдерживание роста цен на электроэнергию, предоставление субсидий. Также часть из этих средств пошла на сокращение сборов, которыми облагалось производство электроэнергии.

Больше всего денег для решения проблем выделила Германия — 100,2 млрд евро.

Европейские производители, столкнувшиеся со скачком цен на энергоносители, переносят операции в США, рассчитывая воспользоваться как большей стабильностью американского энергетического рынка, так и государственными стимулами. Об этом ранее сообщила газета The Wall Street Journal.

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