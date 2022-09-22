Премьер-министр Мишустин пообещал обеспечить бесплатную медицинскую помощь по всей стране

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Дмитрий Астахов/РИА«Новости»

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в России обеспечат бесплатную медицинскую помощь по всей стране, написало РИА «Новости».

«Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране», — сказал он.

По словам премьер-министра, запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) превышают объемы 2022 года более чем на 10%. Кабмин увеличил финансирование на проведение углубленной диспансеризации, а также развитие программ реабилитации после получения травм.

Ранее 22 сентября Мишустин заявил, что с 1 января 2023 года российские семьи, имеющие низкий доход, будут получать универсальное пособие.

В июне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла одного из максимальных значений. По его словам, об этом стало известно по предварительным цифрам, которые получило министерство. Они показывают, что по сравнению с прошлым годом удовлетворенность населения медпомощью возросла.

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