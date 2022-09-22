«Аэрофлот» заявил о возвращении средств мобилизованным за купленные до 21 сентября билеты

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что полностью возместит средства за авиабилеты мобилизованным гражданам, купившим их до 21 сентября. Об этом этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

«Аэрофлот» признает отказ такого (мобилизованного. — «Газета.Ru») пассажира от перевозки вынужденным и производит полный возврат денежных средств за неиспользованные участки перевозки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для оформления возврата нужно предъявить повестку, мобилизационное предписание или документ о запрете выезда. Кроме того, возврат средств могут осуществить члены семей или спутники пассажиров, у которых одно бронирование с мобилизованным.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации. По словам министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу, частичной мобилизации подлежат 300 тыс. человек.