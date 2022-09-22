Coalmint: поставки угля из России в Индию в сентябре упадут почти на треть

Объемы импорта российского угля в Индию к концу сентября снизятся на 30%, до 1,4 млн тонн. В ближайшие месяцы эта тенденция сохранится из-за логистических трудностей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании Coalmint.

«Российский импорт энергетического угля в Индию, вероятно, упадет на 30% по итогам сентября, до 1,4 млн тонн. Этому будут способствовать долгий период ожидания угольных судов и увеличение заторов на судовых маршрутах в районе датских проливов, соединяющих Балтику с Северным морем», — говорится в материале.

Последний фактор, в свою очередь, уже привел к тому, что суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), дизельное топливо и нефть, удерживают маршруты в течение более длительного времени. Тем самым свободного пространства для маневров угольных судов становится все меньше, утверждают аналитики Coalmint.

Еще одной причиной дальнейшего снижения импорта российского угля в Индию станет отказ западных компаний от страховки перевозок угольных грузов из-за санкций. По словам директора по логистике СУЭК Дениса Рахимжанова, российским угольным компаниям доступно только 30% мирового балкерного фрахта.

«Еще в феврале нам было доступно 100%, сегодня доступно всего 30%, и мы, кроме этого, в августе столкнулись с беспрецедентным влиянием клубов, которые обеспечивают перестрахование судов», — заключил Рахимжанов.

20 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные таможни КНР сообщил об увеличении объемов поставок угля в Китай в августе на 15% в сравнении с показателями июля — до 8,4 млн тонн. Наращивание экспорта российского сырья в азиатскую страну произошло после вступления в силу европейского эмбарго на импорт угля.