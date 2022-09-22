Британия намерена заключить долгосрочный договор о поставках СПГ из США

Великобритания в преддверии зимнего энергетического кризиса, который «грозит подорвать» ее экономику, намерена заключить договор о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США сроком до 20 лет, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.

Как сказано в публикации, целевая группа правительства Соединенного Королевства запрашивает у экспортеров СПГ предложения о поставках внутренним покупателям по контрактам, рассчитанным на данный срок. Запросы от правительства Британии поступили через полгода после визита занимавшего на тот момент должность министра энергетики Кваси Квартенга в Вашингтон, где он провел встречу с американскими разработчиками экспортных мощностей СПГ.

В Bloomberg также указали, что неизвестно, о поставке каких объемов сжиженного природного газа пытается договориться Лондон. Как рассказали источники агентства, знакомые с ситуацией, британские чиновники стремятся покупать СПГ, индексированный к цене на газ на Henry Hub и поставляемый на условиях, при которых продавец должен доставить груз определенному покупателю и в определенное место.

Ранее сообщалось, что Британия начала импортировать СПГ из Австралии из-за энергетического кризиса.