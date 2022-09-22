«Ъ»: в ближайшие три месяца ассортимент импортного алкоголя в России сократится на 40–50%

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Ассортимент импортных алкогольных напитков в федеральных сетях за июнь — август сократился на 40–95% год к году, а в ближайшие три месяца может уменьшиться еще на 40–50%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Отмечается, что снижение поставок алкоголя произошло после начала спецоперации на Украине и введения санкций в отношении России.

В частности, полностью прекратились поставки игристых вин региона Шампань. Кроме того, как пишет газета, на 70% сократился импорт виски, на 60% — французского коньяка и иностранного пива. По итогам первых шести месяцев года ввоз всех крепких напитков упал почти на 35%. Также, как уточняется в материале, закупочные цены на импортный алкоголь с февраля выросли на 27–40%, а в ряде случаев — на 70%.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев заявил, что оптимальным способом решения проблемы может стать параллельный импорт ушедших алкогольных брендов.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о необходимости включить алкоголь в перечень параллельного импорта до конца сентября, чтобы ретейлеры успели закупиться к новогодним праздникам.

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