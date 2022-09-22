La Vanguardia: в Европе резко вырос спрос на пеллеты, печи и котлы, работающие на биомассе

Испанское издание La Vanguardia пишет, что из-за энергетического кризиса в Европе начался «психоз» вокруг древесных пеллет, как из-за туалетной бумаги в начале пандемии коронавируса.

Экологичное топливо пробивает себе путь на рынок, на котором цены на электричество, нефтепродукты и газ продолжают неустанно расти.

Большинство производителей отправляют продукцию во Францию, Италию и Германию, где «психоз из-за боязни остаться зимой без топлива даже больше, чем в Испании», указал председатель Испанской ассоциации энергетической оценки биомассы AVEBiom Хавьер Диас.

Спрос на внутреннем рынке Испании на пеллеты вырос на 40-50%, а продажи печей и котлов взлетели на 40% в сравнении с 2021 годом. Стоимость 15-килограммового мешка оценивается в €9. В прошлом году он стоил €4,4.