Il Sole 24 Ore: около 100 энергетических компаний в Италии находятся на грани банкротства

Около 100 итальянских розничных операторов в области энергетики находятся на грани банкротства, написала газета Il Sole 24 Ore.

В издании указали, что проблема кроется в истекающих в конце сентября контрактах, по которым розничные сети получают топливо от крупных производителей и импортеров, таких как нефтегазовая Eni или электроэнерегетическая Edison.

По данным Il Sole 24 Ore, многие операторы не смогли продлить контракты, при этом ряд компаний будет вынужден довольствоваться меньшими объемами газа. В результате тысячи граждан и предприятий могут остаться без привычного поставщика газа с октября.

На прошлой неделе пресс-служба аналитического центра при ассоциации итальянских промышленников Confindustria сообщила, что около 582 тыс. рабочих мест в Италии могут сократить, если цены на энергоносители останутся высокими и в 2023 году.

В середине сентября глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что республика «сможет пережить» грядущий зимний период без российского газа при условии мягкой температуры.