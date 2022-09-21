Il Sole 24 Ore: около 100 энергетических компаний в Италии находятся на грани банкротства

close
100%
Tony Gentile/Reuters

Около 100 итальянских розничных операторов в области энергетики находятся на грани банкротства, написала газета Il Sole 24 Ore.

В издании указали, что проблема кроется в истекающих в конце сентября контрактах, по которым розничные сети получают топливо от крупных производителей и импортеров, таких как нефтегазовая Eni или электроэнерегетическая Edison.

По данным Il Sole 24 Ore, многие операторы не смогли продлить контракты, при этом ряд компаний будет вынужден довольствоваться меньшими объемами газа. В результате тысячи граждан и предприятий могут остаться без привычного поставщика газа с октября.

На прошлой неделе пресс-служба аналитического центра при ассоциации итальянских промышленников Confindustria сообщила, что около 582 тыс. рабочих мест в Италии могут сократить, если цены на энергоносители останутся высокими и в 2023 году.

В середине сентября глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что республика «сможет пережить» грядущий зимний период без российского газа при условии мягкой температуры.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть