Bloomberg: ущерб от энергетического кризиса в Европе приблизился к €500 млрд

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Jean-Francois Badias/AP

Убыток экономики Евросоюза от энергетического кризиса к 21 сентября вплотную приблизился к отметке €500 млрд ($496 млрд). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитического центра Bruegel.

«Счет за энергетический кризис в Европе приближается к 500 миллиардам евро (496 миллиардам долларов), несмотря на попытки правительств европейских стран смягчить удар от резкого роста цен», — говорится в материале.

На данный момент 27 государств-членов Евросоюза выделили в общей сложности €314 млрд на смягчение последствий энергетического кризиса для потребителей и бизнеса. В то же время власти Великобритании, которая с 1 января 2021 года официально вышла из состава ЕС, предоставили €178 млрд на преодоление негативных последствий для экономики страны.

Бюджетное бремя европейских стран от расходов на смягчение энергокризиса за последние месяцы увеличилось и достигло 1,7% от суммарного объема ВВП Евросоюза. Рост затраты обусловлен в первую очередь увеличение среднегодовых темпов инфляции в регионе, а также риском затяжной рецессии на континенте, утверждает Bloomberg.

На этом фоне власти ЕС готовят чрезвычайный план для преодоления энергокризиса. Он должен включить в себя передачу сверхприбылей энергетических компаний на нужды домохозяйствам и предприятиям, оказавшимся в наиболее уязвимом положении из-за роста цен на природный газ и другое сырье. Документ, скорее всего, примут не позже 30 сентября 2022 года, сообщается в статье.

21 сентября агентство Bloomberg сообщило о намерении Катара поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ) по долгосрочным контрактам. Однако эмир ближневосточной страны шейх Тамим бен Хамад Аль Тани еще в середине месяца уверял, что объемы этих поставок не смогут заменить российский газ, в котором нуждаются европейские страны.

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