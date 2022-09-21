Helsingin Sanomat: отказ Финляндии от российского СПГ лишь увеличит доходы Москвы

Государственная энергетическая компания Финляндии Gasum продолжает покупать сжиженный природный газ (СПГ) из России в рамках актуального контракта. Однако в случае разрыва или пересмотра соглашения ей придется осуществлять выплаты по схеме «бери или плати», что только увеличит доходы Москвы, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Директор по коммуникациям Gasum Ольга Вяйсянен заявила, что по схеме «бери или плати» финская компания будет переводить оплату на счет «Газпром экспорт» даже при неполучении топлива из России. Ведь это условие предполагает закупку определенного объема СПГ.

«Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим за него», — отметила Вайсянен.

По словам эксперта по газовому рынку Хейкки Линдфорса, если Финляндия откажется от контракта сейчас, то будет тратить средства впустую. При этом экспорт российского газа в скандинавскую страну прекратится только в случае введения «политических санкций» Евросоюза.

«В таком случае получится так, что мы будем вынуждены платить за газ в любом случае, хотя Россия продаст этот газ другим странам и получит от этого еще большие доходы», — заключил Линдфорс.

20 сентября газета Helsingin Sanomat сообщила, что финская компания Gasum вынужденно продолжает импортировать российский СПГ. При этом в мае «Газпром» прекратил поставки газа скандинавской фирме из-за того, что та отказалась платить за него в рублях.