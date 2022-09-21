Helsingin Sanomat: отказ Финляндии от российского СПГ лишь увеличит доходы Москвы

close
100%
gasum.com

Государственная энергетическая компания Финляндии Gasum продолжает покупать сжиженный природный газ (СПГ) из России в рамках актуального контракта. Однако в случае разрыва или пересмотра соглашения ей придется осуществлять выплаты по схеме «бери или плати», что только увеличит доходы Москвы, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Директор по коммуникациям Gasum Ольга Вяйсянен заявила, что по схеме «бери или плати» финская компания будет переводить оплату на счет «Газпром экспорт» даже при неполучении топлива из России. Ведь это условие предполагает закупку определенного объема СПГ.

«Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим за него», — отметила Вайсянен.

По словам эксперта по газовому рынку Хейкки Линдфорса, если Финляндия откажется от контракта сейчас, то будет тратить средства впустую. При этом экспорт российского газа в скандинавскую страну прекратится только в случае введения «политических санкций» Евросоюза.

«В таком случае получится так, что мы будем вынуждены платить за газ в любом случае, хотя Россия продаст этот газ другим странам и получит от этого еще большие доходы», — заключил Линдфорс.

20 сентября газета Helsingin Sanomat сообщила, что финская компания Gasum вынужденно продолжает импортировать российский СПГ. При этом в мае «Газпром» прекратил поставки газа скандинавской фирме из-за того, что та отказалась платить за него в рублях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть