Правительство расширило дефицит бюджета на 2023 год на уровне этого года

Правительство России объявило основные параметры доходов и расходов бюджета на ближайшие три года, где дефицит бюджета в следующем году будет на уровне 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В публикации отметили, что дефицит бюджета в 2023 году будет примерно таким же, как и в 2022 году, составив 2% ВВП, что соответствует 3 трлн рублей. Уже на 2024 год дефицит к июньским показателям сохранен на уровне 0,8% ВВП, но изменения в прогнозе позволят увеличить расходы до 1,6 трлн рублей.

По данным издания, подобные расчеты предполагают, что в правительстве не ожидают масштабного мирового кризиса в экономике. В противном случае цены на нефть бы упали, что сразу же повлияло на показатели доходов бюджета. Однако прогнозы по бюджету России также не предполагают, что нефтегазовые санкции со стороны Евросоюза и США будут эффективными.

Также в правительстве объявили о налоговом изъятии сверхприбылей 2022 года у экспортеров сырья и повышении государственных заимствований для того, чтобы сэкономить Фонд национального благосостояния (ФНБ). Доходы в 2023 году планируются на уровне 26 трлн рублей, отчего бюджет может оказаться де-факто профицитным.

20 сентября глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сенатор Анатолий Артамонов заявил, что проект бюджета на 2023–2025 годы внесут в Госдуму в следующую среду, 28 сентября.