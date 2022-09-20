Шольц: 2023 год может быть сложнее текущего из-за цен на энергоносители и продовольствие

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Michele Tantussi/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что 2023 год может быть сложнее нынешнего с точки зрения роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствие. Соответствующее заявление политик сделал в ходе своего выступления на Глобальном продуктовом саммите в ООН, передает РИА «Новости».

По его словам, конфликт на Украине вызвал «многоуровневый глобальный кризис», который сильнее всего коснулся стран глобального юга.

«Следующий год может быть еще сложнее в плане роста цен на энергоносители, удобрения. Мы также должны быть готовы к подъему цен на продовольствие», — сказал Шольц.

Также он заявил, что утверждения о том, что большая часть украинского зерна, вывозимого из портов Черного моря в рамках продуктовой сделки, идет мимо развивающихся стран и государств с переходной экономикой, является «российской дезинформацией».

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что все зерно, вывозимое с территории Украины в рамках соглашения между Москвой, Киевом и Анкарой, в итоге было направлено в Европу, а не в развивающиеся страны.

По его словам, развивающиеся страны получили лишь два судна с продовольствием с Украины. Российский лидер отметил, что западные страны касательно этого вопроса продолжают действовать «как колонизаторы».

В конце июля сообщалось, что Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

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