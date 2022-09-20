Минюст США попросил конгресс узаконить передачу Украине арестованных активов России

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Andrew Harnik/AP

Глава рабочей группы Минюста США по применению санкций против РФ Эндрю Адамс заявил, что министерство просит конгресс узаконить передачу Украине арестованных российских активов. Его слова на слушаниях в банковском комитете американского сената передает РИА «Новости».

Адамс отмечает, что такое предложение может позволить министерствам юстиции, финансов и госдепартаменту «наладить совместную работу по направлению средств, конфискованных правительством США», на возмещение нанесенного Украине ущерба в ходе СВО.

По его словам, данная инициатива требует внесения поправок в «многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов».

Ранее помощник министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила, что Штаты обсуждают с Украиной и союзниками вопрос использования замороженных активов РФ для поддержки украинцев в случае их конфискации.

Сообщалось также, что Украина продвигает принятие Генассамблеей ООН резолюции, которая должна лечь в основу международного механизма получения компенсаций от России.

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