Минюст США попросил конгресс узаконить передачу Украине арестованных активов России

Глава рабочей группы Минюста США по применению санкций против РФ Эндрю Адамс заявил, что министерство просит конгресс узаконить передачу Украине арестованных российских активов. Его слова на слушаниях в банковском комитете американского сената передает РИА «Новости».

Адамс отмечает, что такое предложение может позволить министерствам юстиции, финансов и госдепартаменту «наладить совместную работу по направлению средств, конфискованных правительством США», на возмещение нанесенного Украине ущерба в ходе СВО.

По его словам, данная инициатива требует внесения поправок в «многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов».

Ранее помощник министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила, что Штаты обсуждают с Украиной и союзниками вопрос использования замороженных активов РФ для поддержки украинцев в случае их конфискации.

Сообщалось также, что Украина продвигает принятие Генассамблеей ООН резолюции, которая должна лечь в основу международного механизма получения компенсаций от России.