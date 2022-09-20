Экономист Митрахович рассказал, что индекс Мосбиржи будет зависеть от «политической ситуации»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Дальнейшее развитие ситуации на российском фондовом рынке будет зависеть от общей политической обстановки. Например, если все же объявят мобилизацию, но она будет локальной, акции и индексы могут восстановиться. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По состоянию на 15:00 мск индекс Мосбиржи опускался ниже 2200 пунктов впервые с 9 августа. Упала и стоимость акций ведущих российских компаний.

«Падение индекса Мосбиржи и обвал рынка акций во вторник произошли на фоне новостей об эскалации российско-украинского конфликта и введении Госдумой ответственности в период мобилизации. Дальше все будет зависеть от ситуации. Не столько экономической, сколько в целом политической и стратегической», — предположил Митрахович.

По его словам, если будет достигнут компромисс между Россией и Украиной в течение нескольких месяцев, «это одна история». Если все продлится еще десять лет, будет другой сценарий развития событий.

«Если все же объявят мобилизацию, но она будет локальной, рынок акций может восстановиться», — отметил Митрахович.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет поправок в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс. Первое чтение прошло в июле. Депутаты одобрили введение понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Также предложено ввести новые статьи в УК — «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство».

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