Экономист Митрахович рассказал, что индекс Мосбиржи будет зависеть от «политической ситуации»

Дальнейшее развитие ситуации на российском фондовом рынке будет зависеть от общей политической обстановки. Например, если все же объявят мобилизацию, но она будет локальной, акции и индексы могут восстановиться. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По состоянию на 15:00 мск индекс Мосбиржи опускался ниже 2200 пунктов впервые с 9 августа. Упала и стоимость акций ведущих российских компаний.

«Падение индекса Мосбиржи и обвал рынка акций во вторник произошли на фоне новостей об эскалации российско-украинского конфликта и введении Госдумой ответственности в период мобилизации. Дальше все будет зависеть от ситуации. Не столько экономической, сколько в целом политической и стратегической», — предположил Митрахович.

По его словам, если будет достигнут компромисс между Россией и Украиной в течение нескольких месяцев, «это одна история». Если все продлится еще десять лет, будет другой сценарий развития событий.

«Если все же объявят мобилизацию, но она будет локальной, рынок акций может восстановиться», — отметил Митрахович.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет поправок в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс. Первое чтение прошло в июле. Депутаты одобрили введение понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Также предложено ввести новые статьи в УК — «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство».