«Газпром» остановит поставки по «Силе Сибири» на семь дней из-за плановых работ

«Газпром» приостанавливает поставки по газопроводу «Сила Сибири» из-за плановых рбот, сообщает компания в своем Telegram-канале.

«С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что, согласно Договору купли-продажи газа по «восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской компанией CNPC, профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» должна осуществляться дважды в год, весной и осенью.

16 сентября, компания PipeChina, которая управляет китайским продолжением газопровода, сообщила о том, что Китайская Народная Республика ввела в эксплуатацию новый участок газопровода «Сила Сибири», протяженностью 320 км.

16 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что в ближайшие годы планируется строительство газопровода «Сила Сибири — 2», который может стать фактической заменой для России трубопровода «Северный поток — 2».