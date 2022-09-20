«Ъ»: логистика импортируемых в РФ из Азии опасных химгрузов существенно усложнилась

Логистика импортируемых в Россию из Азии опасных химических грузов значительно усложнилась из-за изменения требований ОАО РЖД по их перевозке. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Речь идет о таких товарах, как клеи, растворители и краски. Новые правила отразились на схемах размещения и крепления подобных товаров внутри контейнеров. Так, при транспортировке жидких опасных грузов вагонами или контейнерами необходимо помещать в них не менее 1% мест порожней тары.

То есть, если с одной из бочек что-то случится, должна быть возможность заменить ее на запасную, рассказал источник издания.

Отмечается, что в текущих условиях выполнять такое требование в пути или в порту представляется невозможным. При этом порожнюю тару требуется декларировать отдельно и делать на нее сертификат соответствия, из-за чего требуются дополнительные финансовые расходы, также замедляется процесс оформления. Объем застрявших грузов на рынке оценивают в тысячи тонн.

В Союзе переработчиков пластмасс заявили, контейнеровозы пребывают на рейде в порту Владивостока и Находки зачастую более двух недель. Там отметили, что отказы станций в приеме опасных грузов в перевозке привели к затаренности портов.

«Невозможность сгрузить доставленные контейнеры приводит к проблеме вывоза следующих за ними грузов и серьезному удорожанию логистики»,— рассказали в СПП.

Ранее сообщалось, что РЖД сократили время оформления экспортных документов с 4 суток до нескольких часов.