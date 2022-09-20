«Известия»: партия «Ватан» заявила, что Турция не откажется от платежной системы «Мир»

close
100%
Depositphotos

Турция продолжит использовать платежную систему «Мир», так как это важно для страны. Об этом «Известиям» заявили в партии «Ватан».

«Мы не думаем, что турецкие банки перестанут использовать «Мир». Хотя турецкая банковская система — это один из наиболее связанных с Западом секторов, она будет продолжать использовать «Мир», поскольку это важно для Турции, особенно туризма», — сообщили в партии.

В партии отметили, что Турция не может минимизировать свою торговлю с Россией, несмотря на давление западных стран.

Согласно статистике Минтуризма Турции, за первые семь месяцев 2022 года страну посетили свыше 2,2 млн россиян, больше — только из ФРГ.

Накануне турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать карты «Мир». В частности, россияне жаловались, что не могли снять лиры с российских карт.

В Ассоциации туроператоров России порекомендовали туристам брать в Турцию наличные деньги из-за нестабильного обслуживания карт российской платежной системы «Мир».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть