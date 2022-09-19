Судно Seaguardian с продовольствием с Украины прибыло в испанский порт назначения

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Nina Lyashonok/AP

Судно с украинским продовольствием Seaguardian прибыло в порт назначения в Испании, следует из данных сервиса Marine Traffic.

Согласно данным портала, в настоящее время судно стоит на якоре примерно в трех морских милях от берега. Сухогруз вышел из порта Южный 7 сентября. На нем в Испанию доставили 62 266 тонн ячменя, пшеницы и семян подсолнуха.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил, что намерен в ходе предстоящей сессии Генеральной ассамблеи встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудить «продуктовую сделку», а также экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Генсек ООН назвал экспорт российского продовольствия и удобрений «абсолютно необходимым инструментом» для урегулирования кризиса на мировом рынке.

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