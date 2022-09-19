Центробанк Германии предупредил об усилении экономического спада в стране зимой

Уровень экономической активности в Германии может заметно снизиться в зимние месяцы из-за сокращения поставок российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Центробанка ФРГ.

«Экономическая активность может несколько снизиться в этом квартале и заметно сократиться в осенние и зимние месяцы», — заявили в Центробанке ФРГ.

При этом Бундесбанк предположил, что экономика, вероятнее всего, сократится, даже если удастся избежать прямого нормирования газа. Это будет обусловлено тем, что немецкие компании уже сейчас снижают или даже останавливают производство.

В то же время регулятор пока не видит причин для пересмотра ранее опубликованного «негативного» сценария развития энергетического кризиса в Германии. Изначально предполагалось, что ведущая экономика Евросоюза сократится на 3,2% в 2023 году.

До международных санкций на долю России приходилось порядка 40% поставок природного газа в Европу. Однако после ввода западных ограничений и решения «Газпрома» о полном прекращении поставок по трубопроводу «Северный поток — 1», по которому сырье направлялось в ФРГ, объемы экспорта российского газа в ЕС резко сократились.

В результате Берлин в настоящее время вынужден искать альтернативных импортеров сжиженного природного газа (СПГ). Среди возможных вариантов — ОАЭ и Катар. Однако говорить о каких-либо окончательных договоренностях по наращиванию экспорта сырья из этих ближневосточных стран пока не приходится, заключает Reuters.

19 сентября министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что возможное открытие трубопровода «Северный поток — 2» не увеличит уровень энергобезопасности страны в ближайшем будущем. В тот же день Reuters сообщил о возобновлении подач заявок на поставки газа по «Северному потоку — 1» со стороны немецких покупателей.