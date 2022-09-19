Банкоматы Is bankasi перестали выдавать турецкие лиры с карт российской платежной системы «Мир»

close
100%
Turkiye Is Bankasi

При попытке снять турецкие лиры система банкоматов Is bankasi стала отказывать в выдаче наличных средств с карт российской платежной системы «Мир», ссылаясь на «превышение суточного лимита». Об этом сообщает ТАСС.

19 сентября о приостановке турецким банком Is Bankasi проведения финансовых операций с картами «Мир» сообщил телеканал Halk TV. Среди основных причин — нежелание организации попасть под санкции Минфина США, которые ранее предостерегал зарубежные банки от содействия России в обходе западных санкций.

В тот же день о прекращении операций с картами «Мир» объявили еще два крупных турецких банка — isbank и DenizBank. При этом в «Денизбанке» сообщили о приостановке проведения расчетов с российской валютой. В isbank соответствующие операции перестали проводить 16 сентября.

О тенденции прекращения работы зарубежных банков с картами «Мир» говорил ранее и управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев. По его мнению, негативные последствия для банков окажутся существенно выше, чем доход от операций с российскими картами. В случае санкций зарубежные финансовые организации не смогут проводить долларовые операции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть