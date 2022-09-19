Банкоматы Is bankasi перестали выдавать турецкие лиры с карт российской платежной системы «Мир»

При попытке снять турецкие лиры система банкоматов Is bankasi стала отказывать в выдаче наличных средств с карт российской платежной системы «Мир», ссылаясь на «превышение суточного лимита». Об этом сообщает ТАСС.

19 сентября о приостановке турецким банком Is Bankasi проведения финансовых операций с картами «Мир» сообщил телеканал Halk TV. Среди основных причин — нежелание организации попасть под санкции Минфина США, которые ранее предостерегал зарубежные банки от содействия России в обходе западных санкций.

В тот же день о прекращении операций с картами «Мир» объявили еще два крупных турецких банка — isbank и DenizBank. При этом в «Денизбанке» сообщили о приостановке проведения расчетов с российской валютой. В isbank соответствующие операции перестали проводить 16 сентября.

О тенденции прекращения работы зарубежных банков с картами «Мир» говорил ранее и управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев. По его мнению, негативные последствия для банков окажутся существенно выше, чем доход от операций с российскими картами. В случае санкций зарубежные финансовые организации не смогут проводить долларовые операции.