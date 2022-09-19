Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на 20 сентября

Официальный курс доллара на 20 сентября составил 60,1662 рубля, увеличившись на на 13,46 копейки. Котировки евро на завтра, согласно оценке Центробанка (ЦБ), выросли на 16,86 копейки до 60,0426 рубля, сообщается на сайте валютного регулятора.

ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни. Для официальных оценок ведущих мировых валют используются рыночные курсы Московской биржи. По состоянию на 16:51 мск курсы доллара и евро на Мосбирже составляли 60,2 рубля.

При этом курс евро в ходе торгов 19 сентября поднимался в максимуме до отметки 64,57 рубля, доллара — до 60,42 рубля. Однако ближе к вечеру котировки ведущих мировых валют начали ослабевать к российской.

18 сентября начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин допустил рост доллара до 100 рублей из-за ряда факторов. К их числу он отнес глобальную рецессию, новые антироссийские санкции, резкое сокращение платежного профицита и геополитическое обострение.