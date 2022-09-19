Большинство россиян не заинтересовала «зеленая» ипотека

Только около четверти россиян (26%) готовы рассмотреть для себя возможность взять «зеленую» ипотеку, анонсированную Центробанком. 74% — не интересуются таким продуктом. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом альтернативного кредитования MoneyMan, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Речь идет о специальных кредитах на покупку жилья в домах, соответствующих критериям, ориентированным на защиту окружающей среды. Среди них – высокий класс энергоэффективности, предчистовая отделка, наличие инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и другие. Планируется, что такой продукт будет опробован в регионах Дальнего Востока, а в будущем получит господдержку.

Как следует из результатов исследования, сейчас большая часть россиян не интересуется «зеленой» ипотекой, поскольку опасается, что такой кредит будет дороже обычного, а количество предлагаемых квартир будет ограничено. Об этом рассказал генеральный директор MoneyMan Сергей Весовщук.

«Пока мы видим осторожное отношение россиян к «зеленой» ипотеке. По мере полномасштабного запуска льготных программ кредитования, расширения их географического охвата, повышения уровня информированности населения можно ожидать изменения настроя граждан в этом вопросе», — сказал он.

По словам Весовщука, 41% граждан на вопрос о готовности оформить «зеленую» ипотеку ответили «скорее нет, чем да». Еще 33% — «однозначно нет».

Свою неготовность оформить «зеленую» ипотеку респонденты объяснили рядом причин. Опрошенные могли указать несколько вариантов.

«41% не готовых брать «зеленую» ипотеку отметили, что такие кредиты могут быть более дорогими, чем классическая ипотека из-за необходимости соответствия жилья ГОСТу. У Росстандарта 81 критерий. Для того, чтобы был выдан кредит по новой программе, жилье должно соответствовать хотя бы 16 критериям. 37% считают, что выбор квартир в рамках «зеленой» ипотеки будет ограничен», — уточнил Весовщук.

Респонденты указали и другие варианты.

«34% уверены, что нужно будет слишком долго ждать, пока такая застройка станет массовой и будет широко представлена в регионе, где планируется покупка. 27% считают «зеленую» ипотеку не более чем маркетинговым ходом. 16% не планируют оформлять любую ипотеку в принципе. 10% указали иные причины или затруднились ответить», — рассказал Весовщук.

Он добавил, что готовые оформить «зеленую» ипотеку в принципе поддерживают концепцию ответственного финансирования. Также эта группа респондентов уверена, что дома в рамках программы обеспечат более высокое качество жизни.

Опрос проходил с 12 по 18 сентября 2022 года. В нем приняли участие 1500 человек в возрасте 18-60 лет по всей России.