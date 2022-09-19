A Haber: жители Европы бронируют турецкие отели ради перезимовки кризиса

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Европейцы из-за наступившего энергокризиса стали бронировать номера в отелях Турции на зиму. Об этом сообщили в эфире телеканала A Haber.

«Европейцы, чьи счета выросли более чем в 10 раз и которые подверглись призыву «принять душ вместе» в условиях «газового кризиса», будут стекаться в отели Турции, чтобы провести зиму. Число броней на ноябрь уже увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметили в эфире телеканала.

По словам члена правления Анатолийской ассоциации туристических операторов Ферхана Адемхана, занятость отелей на турецких курортах будет расти в соответствии с запросами. Кроме того, с уменьшением уровня безработицы благосостояние граждан только вырастет.

11 сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР) посчитали, что зимой среди граждан Евросоюза вырастет популярность долгосрочных туров в Грецию, Египет и Турцию из-за энергокризиса и высоких цен на отопление.

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