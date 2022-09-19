Финский Neste заявил о желании отказаться от переработки нефти к середине 2030-х годов

Основной мировой производитель возобновляемого дизельного топлива и экологически чистого авиационного топлива Neste из Финляндии запустил исследование по поводу возможности перевода НПЗ на переработку возобновляемых источников энергии, чтобы отказаться от переработки нефти к середине 2030-х годов. Об этом сообщается на сайте компании.

«Neste планирует значительно увеличить производство возобновляемых источников энергии и замкнутого цикла в Порвоо в долгосрочной перспективе. Трансформация приведет к прекращению переработки сырой нефти в Порвоо в середине 2030-х годов», — отметили в публикации.

В компании добавили, что трансформация завода начнется с переработки как возобновляемого, так и обычного сырья. При этом в дальнейшем есть возможность модернизации мощностей в долгосрочной перспективе с 2 до 4 млн тонн в год.

В 2021 году выручка Neste составила 15,1 млрд, при этом 94% сопоставимой операционной прибыли компании составили продукты из возобновляемых источников энергии. Правительство Финляндии является крупнейшим собственником компании, владеющим 46,49% акций.

10 сентября президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил правительству проверить возможности по увеличению мощностей и прибыли нефтегазовой, химической, текстильной и строительной отраслей.