В Норвегии спрогнозировали дефицит бюджета на 2023 год на фоне энергетического кризиса

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Министерство финансов Норвегии спрогнозировало дефицит бюджета на 2023 год из-за высоких цен на электроэнергию, притока беженцев с Украины и инфляции. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба министерства финансов королевства.

«В 2023 году расходы государственного бюджета значительно увеличатся по ключевым направлениям. Несмотря на то, что в следующем году государство также получит более высокие доходы, расходы увеличатся еще больше», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что потребность Норвегии в финансировании государственного бюджета в 2023 году составит несколько десятков миллиардов крон. Наибольшие траты требуют сферы национального страхования, приема беженцев с Украины, строительства и субсидирования домохозяйств на фоне высоких цен на электричество.

Накануне журнал The Economist написал, что Норвегия «бессовестно наживается» на фоне спецоперации на Украине, получая за подорожавшие энергоносители $200 млрд в год.

До этого постоянный заместитель министра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен выразил мнение, согласно которому лимит цен на газ может усугубить энергокризис в Европе.

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