Daily Express: лишенная российского газа Британия в тревоге из-за новостей из Норвегии

Соединенное Королевство пребывает в страхе, так как крупнейший экспортер газа может остановить поставку энергоносителей. Об этом заявил журналист издания Daily Express Энтони Ашкеназ.

Осло — основной поставщик газа в Великобританию. По словам журналиста, Соединенное Королевство не зависит от топлива России, и именно поэтому последние новости из Норвегии вызвали шок в Британии.

«Паника, поскольку крупнейший импортер газа в Великобритании сталкивается с давлением и требованием прекратить поставки», — цитирует автора британского издания ФАН.

Лето было очень засушливым для Норвегии, а значит уровень воды в водоемах страны намного ниже следуемой для гидроэнергетики отметки. Именно поэтому в государстве наблюдается недостаток ресурсов и рост счетов за электроэнергию.

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