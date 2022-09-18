Resalat: отголоски спецоперации на Украине сотрясают экономику Евросоюза

Отголоски спецоперации на Украине все больше вгоняют экономику Европы в рецессию, а масштабный кризис не собирается затихать. Об этом сообщает иранское издание Resalat.

На фоне спецоперации на Украине и вызванного ей энергокризиса Европейский центральный банк (ЕЦБ) повышает ключевую ставку в 19 странах-членах еврозоны. Все это делается ради того, чтобы вернуть уровень инфляции в европейском регионе на уровень в 2-3%.

В публикации указали, что ЕЦБ отрицает возможность рецессии в Европе, однако не исключает возможности полного прекращения поставок топлива из России в этом году. Однако высокая зависимость европейских предприятий от российского газа говорит о том, что все надежды ЕЦБ выглядят слишком радужно и оптимистично.

По данным издания, принимаемых в Европе мер по сглаживанию последствий кризиса недостаточно. Поэтому основной мерой, которая не даст впасть экономике Европы в затяжную рецессию, может стать снятие санкций Евросоюза в отношении поставок сырья из России.

В середине июля Bloomberg, ссылаясь на опрошенных экономистов, сообщал, что рецессия в Европе может возникнуть с вероятностью 45% в течение 2022 года, и риск этого сценария становится все больше. В агентстве отметили, что до начала спецоперации России на Украине возможность рецессии в еврозоне была на уровне 20%, а уже в июне этот показатель вырос до 30%.