РЭО: инвестиции в предприятия по переработке отходов в ЦФО составят 108 млрд рублей

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Инвестиции в предприятия по обработке и утилизации бытовых отходов в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) составят более 108 млрд руб. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

«Почти со всеми регионами округа РЭО подписал дорожные карты реализации проектов по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Общая сумма инвестиций оценивается в 108,5 млрд рублей», — заявил Буцаев.

По его словам, приблизительная мощность всех объектов составит 7,2 млн т, включая 3,9 млн т по утилизации.

Глава РЭО отметил, что в ЦФО достаточно высокая плотность населения, соответственно и объемы появления отходов там на порядок выше. Несмотря на особенности региона, округ смог перевыполнить план по утилизации, в том числе за счет рекордно высокого ввода новых мощностей.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что проблему с мусором в России необходимо решать при помощи создания производств, где будут утилизироваться отходы.

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