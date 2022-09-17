Эрдоган: Турция продолжит вывод сельскохозяйственной продукции РФ на рынки

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция продолжит вывод сельскохозяйственной продукции России на рынки. Об этом он сообщил журналистам во время возвращения из Самарканда, передает РИА «Новости».

«Конечно, по всем видам продукции, поступающей как из России, так и из Украины — это может быть зерновая продукция, удобрения и т.д., мы обязательно ведем переговоры с каждой страной. <...> На нашей встрече с господином Путиным здесь (в Самарканде) мы договорились продолжать этот процесс с той же осторожностью», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен запросить скидку на газ в 25% во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

В публикации также говорится, что турецкий лидер стремится к наиболее тесным финансовым связям с Россией в попытках стабилизировать проблемную экономику перед выборами в 2023 году.

Телеканал A Haber также сообщал, что Турция ведет переговоры с РФ по дополнительным поставкам газа в республику.