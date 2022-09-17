В Италии почти 600 тысяч рабочих мест могут сократить из-за высоких цен на энергоносители

Около 582 тыс. рабочих мест в Италии могут сократить, если цены на энергоносители останутся высокими и в 2023 году. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра при ассоциации итальянских промышленников Confindustria.

«Рекордная инфляция подрывает доходы домохозяйств и ставит под угрозу потребление, которое частично и ненадолго защищено накопленными сбережениями», — сказано в документе.

Отмечается, что существует два сценария развития. В первом случае республику ждет сокращение ВВП на 2,2% и уменьшение числа занятых на 383 тыс. человек, во втором случае — ВВП упадет на 3,2% до конца 2023 года и сокращение рабочих мест окажется на уровне 582 тыс.

На этой неделе глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италия «сможет пережить» грядущий зимний период без российского газа при условии мягкой температуры.

До этого министр по вопросам экологического перехода страны Роберто Чинголани заявил, что Италия обретет полную независимость от российского газа к зиме 2024 года в связи с тем, что нашла альтернативу.