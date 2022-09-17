В Италии почти 600 тысяч рабочих мест могут сократить из-за высоких цен на энергоносители

close
100%
Max Rossi/Reuters

Около 582 тыс. рабочих мест в Италии могут сократить, если цены на энергоносители останутся высокими и в 2023 году. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра при ассоциации итальянских промышленников Confindustria.

«Рекордная инфляция подрывает доходы домохозяйств и ставит под угрозу потребление, которое частично и ненадолго защищено накопленными сбережениями», — сказано в документе.

Отмечается, что существует два сценария развития. В первом случае республику ждет сокращение ВВП на 2,2% и уменьшение числа занятых на 383 тыс. человек, во втором случае — ВВП упадет на 3,2% до конца 2023 года и сокращение рабочих мест окажется на уровне 582 тыс.

На этой неделе глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италия «сможет пережить» грядущий зимний период без российского газа при условии мягкой температуры.

До этого министр по вопросам экологического перехода страны Роберто Чинголани заявил, что Италия обретет полную независимость от российского газа к зиме 2024 года в связи с тем, что нашла альтернативу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть