Президент Австрии заявил, что разделяет озабоченность протестующих из-за роста цен

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Global Look Press

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что разделяет озабоченность протестующих из-за увеличения цен.
Массовые акции протеста против инфляции и увеличения стоимости жизни, инициированные федерацией профсоюзов, пройдут 17 сентября по всей Австрии.

«Как федеральный президент, я не хожу на демонстрации, но разделяю озабоченность. Безудержная инфляция и ее последствия оказывают огромное давление на многих сотрудников», — написал Ван дер Беллен на своей странице в Twitter.

Он добавил, что австрийские власти намерены работать над социальной защитой от последствий инфляции, «действовать солидарно, как сообщество».

Ранее бывший глава Министерства внутренних дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что кризис в электроэнергетике Европы начался еще в прошлом году, и политики Европы сами его спровоцировали.

До этого президент Федерации австрийской промышленности Industrie Vereinigung Георг Книлль заявил, что увеличение стоимости газа в 10 раз вогнало австрийские предприятия в кризис, выбраться из которого представляется возможным только при масштабной помощи от государства.

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