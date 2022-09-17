Bloomberg: укрепляющийся доллар заставил паниковать участников глобального валютного рынка

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Появившаяся информация о том, что ФРС США решил поднять ключевую ставку, привела к тому, что на глобальном валютном рынке началась паника. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за возможного поднятия ключевой ставки глобальные валютные рынки испытали серьезное давление. Например, фунт стерлингов впервые с 1985 года стал ниже 1,14 доллара. Падение продолжили такие валюты, как австралийский доллар и китайский юань. Японская йена же упала до самых низких за последние 24 года показателей. Кроме того, снижение показало и евро, которое стало ниже паритета с долларом.

По данным аналитиков, ФРС США все также хочет бороться с инфляцией и одновременно с этим избегать особых сложностей в экономике. При этом доллар начнет сдавать свои позиции лишь в случае, когда инфляция в США будет снижаться четко и определенно.

13 сентября начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что снижение курса доллара ниже 60 рублей связано с глобальным падением индекса американской валюты (DXY) и ростом цен на сырьевые продукты, в том числе на нефть. По прогнозам Карпунина, до конца года доллар может наверстать утерянные позиции к рублю.

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