Гутерриш встретится с Лавровым и обсудит экспорт продовольствия и удобрений РФ

Генсек ООН Гутерриш на полях ГА обсудит с главой МИД РФ Лавровым экспорт продовольствия РФ

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Mary Altaffer/AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что намерен в ходе предстоящей сессии Генеральной ассамблеи встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудить «продуктовую сделку», а также экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Об этом сообщает ТАСС.

Генсек напомнил, что на этой неделе переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, с которым поднимал вопросы по «зерновой сделке».

Гутерриш назвал экспорт российского продовольствия и удобрений «абсолютно необходимым инструментом» для урегулирования кризиса на мировом рынке. Он подчеркнул, что ООН тщательно работает над созданием условий для отмены всех ограничений, которые по-прежнему препятствуют экспорту этих товаров.

«Ну и, конечно, мы будем обсуждать другие аспекты, относящиеся к украинскому конфликту, обсудим климат и международную повестку в целом», — добавил Гутерриш.

Ранее резидент России Владимир Путин назвал «уродливым» решение Евросоюза снять ограничения на поставки российского зерна и удобрений только для стран Европы. Он подчеркнул, что российское зерно должно поступить до беднейших стран.

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