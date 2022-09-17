Министр Гунавардана: Шри-Ланка обсуждает с РФ возможность присоединения к системе «Мир»

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил, что власти республики обсуждают с Российской Федерацией возможность присоединиться к российской платежной системе «Мир», переговоры идут по линии центральных банков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке... Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего центробанка, и после этого это будет возможно», — рассказал Гунавардана.

Он отметил, что власти Шри-Ланки также хотели бы, чтобы российские туристы могли платить картой.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор работает с ЦБ многих стран по расширению приема карт «Мир», но есть трудности из-за санкций.

По ее словам, турецкие банки пытаются минимизировать риски для себя из-за возможности введения против них вторичных санкций.

Она отметила, что такие отказы бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками.