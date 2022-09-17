FT: немецким пивоварням грозит разорение из-за недостатка углекислого газа

Немецкие производители напитков и пивоварни сокращают производство из-за дефицита диоксида углерода (CO2) на фоне роста цен на газ. Об этом пишет издание Financial Times.

«Все больше и больше компаний в сфере пивоварения, которые зависят от доступности диоксида углерода, вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство», — сообщил глава Ассоциации пивоваров Германии Хольгер Айшеле.

Газета отмечает, что дефицит углекислого газа – побочного продукта при получении аммиака – возник из-за снижения производства удобрений на фоне роста цен на газ.

FT уточняет, что цена за тонну СО2 за год выросла со €100 до €3500.

Ассоциация пивоваров опубликовала заявление с призывом к правительству страны помочь производителям напитков, иначе «сотни компаний окажутся без средств к существованию».

Ранее стало известно, что немцы из-за высоких цен «обрывают» колл-центры поставщиков энергии ФРГ.

Британский журнал The Economist писал, что Германия может лишиться всей промышленной системы из-за энергетического кризиса.