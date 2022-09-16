Белый дом представил первую в истории концепцию регулирования криптовалют в США

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Emily Elconin/Reuters

Первую в истории концепцию по введению регулирования сферы цифровых валют в США представил Белый дом, написал CNBC.

Отмечается, что предложения разрабатывали в течение шести месяцев, начав с марта, после того, как американский президент Джо Байден призвал власти изучить риски и преимущества криптовалют и представить официальные отчеты.

В одном из пунктов концепции говорится о борьбе с незаконной деятельностью в сфере цифровых валют. Авторы предлагают внести поправки
в Закон о банковской тайне с тем, чтобы распространить его действие на поставщиков услуг цифровых активов.

Также в предложениях Белого дома сказано о потенциале цифровых валют Центральных банков (CBDC). В концепции указали, что цифровой доллар может сделать платежную систему США более эффективной.

Ранее 16 сентября председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор планирует начать тестирование цифрового рубля с реальными клиентами с апреля 2023 года. По ее словам, в настоящее время Банк России тестирует цифровой рубль с пятнадцатью банками.

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