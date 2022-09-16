Евростат: годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в августе до рекордных 9,1%

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Годовая инфляция в 19 странах зоны евро по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1%. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Евростата на своем сайте.

В июле рост цен в еврозоне поставил абсолютный рекорд в 8,9%. В августе 2021 года инфляцию в еврозоне фиксировали на уровне 3% годовых.

По данным статистического ведомства, самую высокую годовую инфляцию в августе зафиксировали в Эстонии — 25,2%. Следом идет Латвия (21,4%) и Литва (21,1%). Самый низкий показатель оказался во Франции (6,6%), на Мальте (7%) и в Финляндии (7,9%).

На прошлой неделе президент Немецкого федерального банка (Бундесбанка) и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель выразил мнение, согласно которому инфляция в зоне евро, скорее всего, достигнет пика в декабре и превысит 10%.

До этого агентство Reuters со ссылкой на сообщение источников написало, что руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 2% и выше, чтобы сдержать рекордную инфляцию в зоне евро.

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