ЦБ продлил ограничения на раскрытие информации банков до конца текущего года

Банк России продлил на четвертый квартал ограничения на раскрытие банками информации. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

По данным Центробанка, к поэтапному раскрытию отчетности кредитных организаций можно будет приступить с начала 2023 года.

«Банк России принял решение продлить на один квартал (до 1 января 2023 года) запрет для кредитных организаций раскрывать определенную информацию на общедоступных ресурсах», — пояснили представители ЦБ.

Как добавили в пресс-службе, ограничения на раскрытие кредитными учреждениями финансовой отчетности все еще действует.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что речи об изъятии средств недружественных нерезидентов не идет.

Также глава регулятора заявила о высокой вероятности улучшения прогноза по ВВП в октябре.