ЦБ продлил ограничения на раскрытие информации банков до конца текущего года

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Банк России продлил на четвертый квартал ограничения на раскрытие банками информации. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

По данным Центробанка, к поэтапному раскрытию отчетности кредитных организаций можно будет приступить с начала 2023 года.

«Банк России принял решение продлить на один квартал (до 1 января 2023 года) запрет для кредитных организаций раскрывать определенную информацию на общедоступных ресурсах», — пояснили представители ЦБ.

Как добавили в пресс-службе, ограничения на раскрытие кредитными учреждениями финансовой отчетности все еще действует.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что речи об изъятии средств недружественных нерезидентов не идет.

Также глава регулятора заявила о высокой вероятности улучшения прогноза по ВВП в октябре.

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