Путин: 25% поставок российского газа Турция будет оплачивать в рублях

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин объявил о договоренности с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, согласно которой в ближайшее время Турция должна начать оплачивать 25% поставок российского газа в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях», — сказал Путин.

16 сентября лидеры двух стран встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

На встрече Путин пообещал Эрдогану нарастить поставки в Турцию по всем направлениям.

15 сентября Путин прибыл в Самарканд, и в этот же день встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Политики сделали ряд заявлений о перспективах ШОС, уродливости однополярного мира и американских провокациях возле Тайваня, а также предложили ждать рекордного товарооборота между Россией и Китаем уже в этом году. Председатель КНР подчеркнул, что ценит позицию российского президента по Тайваню. Саммит ШОС не остался и без внимания со стороны США, недовольных поведением китайских властей.

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