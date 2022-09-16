Голикова заявила о сохранении стабильной ситуации на рынке труда в РФ

На российском рынке труда сохраняется стабильная ситуация, численность зарегистрированных безработных остается без изменений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Такую оценку текущей обстановки она привела в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

«Ситуация на рынке труда остается стабильной. Численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников», – цитирует Голикову «Москва 24».

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