Голикова заявила о сохранении стабильной ситуации на рынке труда в РФ

На российском рынке труда сохраняется стабильная ситуация, численность зарегистрированных безработных остается без изменений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Такую оценку текущей обстановки она привела в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
«Ситуация на рынке труда остается стабильной. Численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников», – цитирует Голикову «Москва 24».