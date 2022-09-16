Московское бюро ФАО: число голодающих в мире за три года выросло на 150 млн человек

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Anja Niedringhaus/AP

Число голодающих людей в мире за три года — с 2019 года — достигло 828 млн. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение директора московского бюро ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Олега Кобякова.

«В 2022 году вновь выросли масштабы мирового голода, что отражает растущие неравенства внутри стран и между ними. Ныне на планете от голода страдают 828 млн человек, или на 46 млн человек больше по сравнению с 2020 годом и на 150 млн больше, чем в доковидный 2019 год», — сказал Кобяков.

Он уточнил, что в 2021 году с «отсутствием доступа к безопасной питательной пище» столкнулись около 2,3 млрд людей на планете. Это на 350 млн человек больше, чем в 2019 году.

В апреле в ООН предупредили, что в 2022-2023 году число голодающих в мире может вырасти на 8-13 млн человек.

В мае помощник президента России Максим Орешкин заявил, что мир столкнется с голодом к конце 2022 году. По его словам, важно, чтобы Россия не пострадала от этого глобального голода.

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