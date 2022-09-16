Набиуллина: поменять валюту на рубли в России всегда будет возможно

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Банк России

Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала, что поменять валюту на рубли на территории России всегда будет возможно. Об этом глава Банка России заявила на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора, написало агентство ТАСС.

«Что касается свободной конвертации, действительно, валюты, к которым мы привыкли, резервные — доллар, евро — для многих держателей стали токсичными. Потому что появляются риски заморозки, и те страны, которые их выпускают, можно сказать, не очень хотят, чтобы мы ими активно пользовались. <…> Но поменять валюту на рубли всегда будет возможно», — заявила Набиуллина.

На прошлой неделе Центробанк продлил запрет на комиссии при выдаче валюты со счетов и вкладов физлиц, а также запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро.

Ранее 16 сентября сообщалось, что совет директоров Банка России на плановом заседании принял решение о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 7,50% годовых.

Затем Набиуллина сказала, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось.

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