Глава ЦБ Набиуллина заявила о высокой вероятности улучшения прогноза по ВВП в октябре

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в октябре регулятор с высокой долей вероятности улучшит прогноз по ВВП страны. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«С высокой вероятностью прогноз по ВВП на этот год будет улучшен», — сказала она и отметила, что ЦБ учтет все тенденции в обновленном прогнозе.

Набиуллина также рассказала, в данный момент ЦБ обеспокоен инфляционными ожиданиями населения, которые остаются на повышенных уровнях и немного выросли, несмотря на снижение общего уровня цен.

По ее словам, подобного не наблюдалось в прежние периоды замедления инфляции, например, в 2019 году.

Глава регулятора считает, что если ситуация в экономике будет развиваться лучше ожиданий, то в перспективах дохода и занятости будет больше уверенности, что также может «придать импульс потребительской активности».

Она также добавила, что в текущих условиях целесообразно оставаться в нейтральном диапазоне ключевой ставки Банка России.

16 сентября совет директоров Банка России принял решение о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 7,5% годовых.

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