В Госдуму внесли законопроект о «кредитных каникулах»

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Госдуму внесли законопроект о «кредитных каникулах», согласно которому россияне могут получить поддержку в случае снижения дохода более чем на треть. Информация об этом появилась в Telegram-канале Совета Федерации.

«Если у гражданина снизился доход более чем на 30% (по сравнению со среднемесячным доходом за 12 месяцев до обращения), он сможет обратиться в банк с требованием предоставить «кредитные каникулы» на срок до шести месяцев», — говорится в сообщении палаты.

Уточняется, что заемщик может получить право не вносить платежи по кредиту в указанный период, а в своем заявлении он сам сможет определить дату его начала. В случае, если она не будет указана, «каникулы» начнутся не позже, чем через месяц с момента обращения.

В сообщении Совфеда также говорится, что заемщик лишь один раз может воспользоваться «кредитными каникулами» в рамках договора. При этом использовать услугу можно на нескольких потребкредитах. Уточняется, что информация о «каникулах» не будет ухудшать кредитную историю гражданина.

Законопроект также предполагает, что размер займа, который позволит заемщику «уйти на каникулы», будет устанавливать Правительство РФ. Отмечается, что в течение льготного периода кредиторы не смогут начислять гражданину неустойки, пени, штрафы, а также взыскивать предметы залога или обращаться к поручителям по кредиту.

По мнению сенаторов и депутатов, выступивших авторами документа, предлагаемые изменения позволят защитить права попавших в сложную ситуацию людей, а также снизят риски дефолтов заёмщиков.

Ранее сообщалось, что российские банки отказали в предоставлении кредитных каникул более чем половине обратившимся заемщикам с марта по июнь 2022 года.

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