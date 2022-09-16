Швейцария приостанавливает обмен налоговой информацией с Россией

Швейцария временно приостанавливает обмен налоговой информацией с Россией, передает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального совета Швейцарии.
Ранее сообщалось, то действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Швейцарией и Россией будет приостановлено с 19 сентября.
Соглашение об упрощении процедуры выдачи виз между Россией и Швейцарией действует с 1 февраля 2011 года.
16 сентября Федеральный совет Швейцарии принял решение приостановить действие соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз. С 12 сентября Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Теперь гражданам России придется проходить обычную визовую процедуру.
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не будет спешить с объявлением ответных мер на визовые ограничения для российских граждан со стороны Европейского союза.