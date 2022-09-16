Швейцария приостанавливает обмен налоговой информацией с Россией

close
100%
Global Look Press

Швейцария временно приостанавливает обмен налоговой информацией с Россией, передает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального совета Швейцарии.

Ранее сообщалось, то действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Швейцарией и Россией будет приостановлено с 19 сентября.

Соглашение об упрощении процедуры выдачи виз между Россией и Швейцарией действует с 1 февраля 2011 года.

16 сентября Федеральный совет Швейцарии принял решение приостановить действие соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз. С 12 сентября Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Теперь гражданам России придется проходить обычную визовую процедуру.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не будет спешить с объявлением ответных мер на визовые ограничения для российских граждан со стороны Европейского союза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть