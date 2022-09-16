Spiegel: в Германии под угрозой срыва оказались поставки более 250 видов лекарств

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В Германии все большее количество важных видов лекарств становятся недоступны рядовым гражданам. Из-за сбоя в поставках под угрозой срыва оказались более 250 видов медицинских препаратов, сообщает Spiegel со ссылкой на данные Ассоциации фармацевтов страны.

«Лекарства от лихорадки и рака становятся все более распространенными и недоступными в Германии. В настоящее время зарегистрировано более 250 лекарств, которые не могут быть доставлены», — заявил вице-президент ассоциации Ханс-Петер Хабманн.

Он назвал сложившуюся в стране ситуацию с отказом одного из производителей поставлять лекарственные средства «бомбой замедленного действия». При этом под угрозой срыва оказались не только дорогостоящие нишевые виды препаратов, но и самые распространенные.

«Нехватка поставок возникает снова и снова из-за отказа одного производителя, но количество и продолжительность перебоев в поставках стали значительно более драматичными. Проблемы возникают не только с нишевыми продуктами, но и с обычными средствами от высокого кровяного давления и диабета, а также с обезболивающими, такими как Ибупрофен», — указал Хабманн.

В то же время поиск альтернативных лекарств становится все более неэффективным. А в случае с некоторыми видами лекарств замены попросту не существует в Германии. Например, в апреле и мае в стране, по словам Хабманна, наблюдалась «абсолютная нехватка» средства от рака молочной железы — Тамоксифена.

15 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила о поступивших жалобах граждан во Всероссийский союз пациентов на отказы аптек в фиксации отсроченного обслуживания по льготным рецептам. Ранее аптеки должны были, если препарата по льготному рецепту не было в наличии, заносить обращение за ним в журнал отсроченного спроса и предоставлять лекарство в срок от одного до десяти дней. C 1 сентября эта норма была отменена.

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