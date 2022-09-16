Правительство ФРГ взяло под контроль три НПЗ «Роснефти» в стране

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Правительство Германии передало дочерние предприятия «Роснефти» в управление национальному регулятору в сфере энергетики. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики и защиты климата страны.

«Федеральное правительство сегодня передало компании Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) под контроль Федеральному сетевому агентству», — отмечается в заявлении.

Таким образом, агентство взяло под свой контроль доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

В Министерстве пояснили, что «критически важные» предприятия, которые работали в сфере услуг, информационных технологий, а также поставщики, страховые компании, банки больше не хотели сотрудничать с нефтеперерабатывающими заводами с участием «Роснефти» и с немецкими дочерними компаниями «Роснефти».

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что причиной введения попечительского управления является неопределенная ситуация на рынке и санкции, введенные западными странами против России.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство планирует передать под государственный контроль нефтеперерабатывающий завод российской компании «Роснефть» в Шведте (федеральная земля Бранденбург).

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