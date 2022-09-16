«Известия»: предприниматели предложили способ стабилизировать цены на продукты

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В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили предложения бизнеса изменить сроки, в которые ретейлеры должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

По закону, время оплаты продуктов зависит от срока годности. С поставщиками за скоропортящиеся товары необходимо рассчитываться в течение восьми дней с момента получения заказа. За продукцию со сроком годности до 30 суток и алкоголь необходимо заплатить не позднее 40 дней.

Источник «Известий» в отрасли полагает, что сроки необходимо сократить вдвое.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев допустил, что сокращение времени расчетов с поставщиками может снизить темпы подорожания продуктов. Он указал, что в настоящее время ряд ретейлеров задерживают оплату. В свою очередь поставщикам приходится кредитоваться и, в связи с этим растет себестоимость продукции.

Как добавил один из крупнейших поставщиков, при одобрении данной инициативы потребуются внести коррективы в закон о торговле.

Ранее аналитики CloudPayments выяснили, что летом средний чек покупки продуктов у россиян снизился на 12%.

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